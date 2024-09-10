رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد إتحاد عموم الجوامعة

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان بمكتبه اليوم وفد إتحاد عموم الجوامعة .

وقال الدكتور محمد بابكر بريمة رئيس لجنة إدارة الأزمة وعضو وفد إتحاد عمومة الجوامعة ملك في تصريح صحفي أن الوفد أشاد بالتضحيات العظيمة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في التصدي للتمرد الذي قادته مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة .

مبيناً أن الوفد وصل من ولاية شمال كردفان ومن أبناء قبيلة الجوامعة من كل الولايات الآمنة. وقال قدمنا للسيد رئيس مجلس السيادة شرحاً وافياً لكل ما قامت به مليشيا آل دقلو من جرائم وإنتهاكات ضد مواطني المتطقة .

وجدد بريمة وقوف إتحاد عموم الجوامعة بجانب القوات المسلحة ومساندتهم لها في معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة مبيناً أن عدداً كبيراً من أبناء القبيلة إنخرطوا في صفوف المقاومة الشعبية دفاعاً عن الأرض والعرض.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي