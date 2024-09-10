عضو مجلس السيادة الانتقالى إبراهيم جابر يشهد وصول الآليات الجديدة لهيئة الموانئ البحرية

قال عضو مجلس السيادة الانتقالى مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحرى مستشار إبراهيم جابر إن السودان سيظل صامداً قوياً ومنتصراً فى كل المواقع إقتصادياً وعسكريا وسياسيا ودبلوماسياً ، ولن يقف أي تحدي أمامه حتي يأخذ موقعه الريادي بين الدول .

جاء ذلك لدى تشريفه اليوم حفل وصول آليات المناولة المتمثلة فى عدد (ثمانية كرينات مطاطية وخمسة رافعات سعة 45 طن ) بالميناء الجنوبي ببورسودان حيث وعد سيادته بدعم أي جهد يعمل على تطوير الموانئ السودانية، مبينا أن هناك خطة لتأهيل ميناء عثمان دقنة وكل ما من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة الآداء .

مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك نظرة عميقة وفاحصة لدعم المجهود الحربي ولتنمية وتطور السودان وإعادة الإعمار بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للشعب السودانى، مضيفا ان البلاد زاخرة بالموارد التى إذا ما أحسنت إدارتها ستسهم فى تفعيل الموانئ ورفع كفاءتها التشغليلة .

كما أشار سيادته إلى أهمية تدريب وتحفيز الكادر البشرى العامل بالموانئ ليواكب التطوير والتحديث الذى يؤدي الى التناغم فى الأداء. مشيداً بالجهد الكبير الذى يبذل من قبل ادارة هيئة الموانئ والعاملين بها فى دفع الإقتصاد الوطنى.

ووقد وجه الفريق إبراهيم جابر وزارة النقل بضرورة إعادة تأهيل السكك الحديدية لربط جميع مناطق الإنتاج بالبلاد بمنافذ التصدير كما بشر سيادته بقرب تشغيل الباخرة النيلية بين مصر والسودان ، و العمل على تفعيل النقل النهري والموانئ الجافة لتحقيق الفائدة المرجوة من عمل الموانئ بالسودان.

من جانبه وصف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د/جبريل إبراهيم وصول آليات المناولة بالإنجاز المهم فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد ، متحدثاً عن اهمية اتساع الافق لتطوير الموانئ السودانية وذلك من خلال رفع كفاءة هذه الموانئ لتواكب مطلوبات التجارة العالمية وتتفوق علي العديد من الموانئ المجاورة ، موكداً دعمه ووقوفه مع هيئة الموانئ البحرية لتحسين سبل المناولة.

الى ذلك هنأ وزير النقل المهندس ابوبكر أبوالقاسم

هيئة الموانئ وشركائها بوصول المنظومة الجسرية الرافعية والمطاطية والتطور فى منظمومة كهربة الموانئ .مشيراً إلى أن هذه التوسعة رسالة للموانئ العالمية تفيد بجاهزية موانئ بورتسودان مع صفرية الإنتظار فى الشحن والتفريغ .

فيما وعد مدير هيئة الموانئ البحرية كابتن/ محمد الحسن مختار بإستجلاب معدات وآليات روسية للمساهمة في تحلية مياه الشرب وحل مشكلة المياه بولاية البحر الأحمر ، ممتدحاً جهد العاملين بهيئة الموانئ وتفانيهم فى العمل كما اشاد بجهود حكومة الولاية وشراكتها المثمرة مع الموانئ.

إعلام مجلس السيادة الانتقالى