شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة تابعة لقوات الدعم السريع ترد على ناشط وصفها بمحطة غيار الزيت للدعامة: (انت انسان ما متربي) وساخرون: (كونك عرفتي معناها دي في حد ذاتها إثبات)

نشرت فتاة تابعة لقوات الدعم السريع بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرجت فتاة الدعم السريع بالزي الرسمي لقواتها لترد على تعليق أحد النشطاء.

وكان الناشط قد كتب في تعليق له وصفها من خلاله بأنها (محطة غيار الزيت), وهو ما أثار غضب الفتاة التي وصفتها بغير المتربي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد سخر الكثير منهم من استيعابها لسخرية الناشط, حيث كتب أحدهم ساخراً: (كونك عرفتي معناها دي في حد ذاتها إثبات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)