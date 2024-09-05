الطواريء الإنسانية بالنيل الأبيض تناقش تقرير الموقف الانساني بمحلية ربك

ناقش الاجتماع المشترك للجنة العليا للطواريء الإنسانية بولاية النيل الابيض ولجنة الطواريء بمحلية ربك الذي انعقد الاربعاء بمكتب المدير التنفيذي للمحليه برئاسة ، الاستاذ الصادق محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية ربك رئيس لجنة الطوارئ بالمحلية ناقش تقرير الموقف الانساني بالمحلية وعمليات انسياب المعينات الإنسانية في الغذاء والايواء والصحة وطواريء الخريف والجهود الرامية لتوفيق أوضاع الوافدين بالمحلية. وأشار التقرير المفصل الذي قدمه المدير التنفيذي لمحلية ربك لتدخلات المحلية فى طواريء الخريف والتى بلغت نسبة التنفيذ فيها ٨٠ % من الخطة الموضوعة . وناشد المدير التنفيذي جميع الجهات ذات الصله بالعون الانسانى بالتدخل العاجل لاعانة المتضررين بالجزيرة ابا بسبب السيول والامطار التى تأثرت بها المنطقه خلال الايام الماضية ، وقال إن الجانب الصحي بالمحلية وجد اهتماماً كبيراً بالصحة العامة وصحة البيئة والنظافة ، واكد خلو المحلية من امراض القائمة( أ ) بفضل الحملات الصحية والاهتمام بالنظافة ورش المبيدات ، كما اطمأنت اللجنة العليا للطواريء الإنسانية على أوضاع الوافدين بمراكز الايواء وتجهيز مواقع بديلة لترحيل الوافدين . كما استمع الاجتماع لتقارير العون الانساني ومراكز الايواء وتدفقات المعينات الإنسانية ، واوصي الاجتماع بضرورة التنسيق ما بين المحلية واللجنة العليا ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في عمليات الحصر وتوحيد استمارة البيانات لتوفير بيانات موحدة للمعلومات الحقيقية للوافدين ومسألة تقديم الخدمات الصحية لهم. وأشاد الاجتماع بعمل لجنة طواريء الخريف والذى انعكس إيجاباً فى تقديم جميع الخدمات لانسان المحلية . سونا

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