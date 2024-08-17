رغم خسارة السوبر.. هدف رونالدو في شباك الهلال يمنحه رقما تاريخيا جديدا

رونالدو النصر

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، إنجازا فرديا جديدا في مسيرته الكروية الملهمة، بعدما سجل هدف فريقه في نهائي كأس السوبر أمام الهلال اليوم السبت.

وخسر النصر تحت قيادة رونالدو لقبا جديدا في موسم 2023-2024 بعد الدوري وكأس الملك، ليواصل أسطورة ريال مدريد السابق مطاردة أول إنجاز رسمي مع النصر.

ورغم الخسارة الجماعية، وضع رونالدو (39 عاما) بصمته من جديد في كل المسابقات التي خاضها، إذ نجح في تسجيل هدف على الأقل في شباك 19 ناديا سعوديا واجهها منذ انتقاله للنادي في يناير 2023.

وقبل نهائي السوبر السعودي اليوم السبت، سجل كريستيانو على الأقل هدفا في شباك 18 فريقا في المسابقات المحلية (الدوري وكأس الملك وكأس السوبر) فيما خاض 4 مباريات رسمية أمام الهلال لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف.

وفي مباراة النهائي، افتتح رونالدو باب التسجيل للنصر في الدقيقة 44 وهو هدفه الأول في 5 لقاءات أمام الهلال، لينجح في تحقيق رقم فردي جديد وهو التسجيل في شباك 19 ناديا، في موسمي 2022-2023 (النصف الثاني) و2023ـ2024.

ولم يسجل رونالدو أمام الهلال في الدوري أو كأس الملك، لكنه نجح في التهديف في نهائي السوبر الذي انتهى بتتويج بطل الدوري بلقبه الثالث هذا الموسم ليرسخ سيطرته المحلية.

يشار إلى أن رونالدو أحرز الموسم الماضي جائزة أفضل هداف للدوري السعودي برصيد 35 هدفا وهو رقم قياسي، لكنه لم يحرز أي لقب رسمي مع النصر حتى الآن.

إرم