حظي مقطع فيديو متداول حديثاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بإعجاب الرواد والمتابعين الذي تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل لأسرة من دولة جنوب السودان مطرب الحفل وهو يغني للفنان السوداني الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي. حيث نجح المطرب الجنوب سوداني في تقليد الكابلي بطريقة وصفها المتابعون بالمدهشة وذلك بعد ترديده أغنية: (أغلى من عيني). جمهور مواقع التواصل علق مشيداً بإبداع الفنان الجنوب سوداني, حيث كتب متابعون: (إبداع شديد وقل لا عاش من يفصلنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطرب جنوب سوداني يقلد الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي بطريقة مدهشة خلال حفل ساهر في جوبا والجمهور يعلق: (إبداع شديد وقل لا عاش من يفصلنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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