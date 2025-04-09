شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة الثانية بين الزمالك وستيلينبوش فى الكونفدرالية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

المواجهة الثانية تاريخيا

وتعد مباراة اليوم هي الثانية بين الزمالك وستيلينبوش تاريخيا، حيث لم يتقابل الفريقان من قبل سوى في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى، ويأمل الزمالك أن تكون مباراة اليوم هي أول انتصار لأبناء القلعة البيضاء، كما يخشى من مفاجآت الضيوف في تحقيق أي نتيجة تطيح بحامل اللقب من البطولة.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصدها على حساب نهضة بركان في النسخة الأخيرة، وللمرة الثالثة بصورة عامة بعد حصد اللقب في نسخة 2019، وذلك للتساوي مع الأكثر تتويجاً الصفاقسي التونسي بثلاثة ألقاب.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

بينما تأهل ستيلينبوش بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، خلف نهضة بركان متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، الذي أنهى دور المجموعات من دون خسارة.

ويملك الزمالك سجلاً متوازناً أمام الفرق الجنوب إفريقية، حيث خاض 11 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر في مثلها وتعادل في لقاء.