شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يُطالب الأهلي بحسم عودته للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

طلب محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق المحترف حالياً في نادي نيس الفرنسي، من مسئولى القلعة الحمراء إنهاء مفاوضات استعارته أو ضمّه نهائياً من النادي الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

وشدد محمد عبد المنعم لإدارة الأهلي خلال المفاوضات التي تمت بينه وبين مسئولى القلعة الحمراء على ترحيبه التام بالعودة للنادي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لكنه يرغب فى حسم الأمر مع ناديه الفرنسي الذي لن يتركه بسهولة.

وطرح مسئولو الأهلي فكرة استعارة عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال فشل محاولات شراء اللاعب نهائياً، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى الاستعانة باللاعب فى كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى استعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لآخر، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز، ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم في العودة للقلعة الحمراء في ظل عدم شعوره بالراحة التامة في التجربة الفرنسية التي بدأت الصيف الماضي.

وقال مصدر في الأهلي، إن عبد المنعم رحّب خلال أحاديثه الأخيرة مع مسئولى القلعة الحمراء بالعودة للنادي الصيف المقبل، تاركاً لهم التفاوض مع النادي الفرنسي وإقناعه بالاستغناء عنه مع نهاية الموسم الجاري.

ويعول الأهلي على رغبة عبد المنعم وعدم مشاركته بشكل مُنتظم مع ناديه لإتمام صفقة انتقاله للقلعة الحمراء للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

كما يعول الأهلي على باقي مستحقاته لدى النادي الفرنسي لإتمام المفاوضات فالأهلي حصل على الُدفعة الأولى من الصفقة قبل ستة أشهر وكانت قيمتها مليوني و400 ألف يورو ، وسيحصل الأهلي على الدُفعة الثانية والأخيرة من نيس خلال يوليو المقبل وقيمتها مليون و900 ألف يورو.

وشارك محمد عبد المنعم في خسارة فريقه من نانت 1-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأول، الجمعة، على ملعب "اليانز ريفييرا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.