5 معلومات عن مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون فى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين ، بقيادة أحمد الكاس ، مواجهة مصيرية أمام الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب ولا بديل أمامه عن الفوز للحفاظ على آماله فى التأهل لكأس العالم قطر 2025 بعد وداع البطولة.

موعد مباراة مصر والكاميرون

مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون تقام فى السابعة مساءً بالجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

مشوار منتخب الناشئين في بطولة أمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر للناشئين هزيمتين أمام جنوب أفريقيا (4-3) وبوركينا فاسو ( 2-1) على التوالي في الجولتين الأولى والثانية، ليودع البطولة بلا نقاط، ويحتاج للفوز اليوم لحصد المركز الثالث وخوض مباراة فاصلة للتأهل لكأس العالم.

فرصة منتخب مصر للناشئين

مازالت فرص منتخب مصر لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة في التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية هذه السنة في قطر قائمة رغم خسارته أمام جنوب إفريقيا ثم بوركينا فاسو في أول جولتين بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 15 لكأس إفريقيا للناشئين التي تقام في ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل الجارى.



منتخب مصر يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون في لقاء الجولة الثالثة الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية مساء اليوم ، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حالياً للمركز الثالث ويتمسك بآماله في اقتناص أحد المقعدين المتبقيين لقارة أفريقيا.

وحال نجاح زملاء القائد بلال عطية في تحقيق المطلوب في لقاء منتخب "الأشبال غير المروضة" الذي يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام بوركينا فاسو وتعادل مع جنوب إفريقيا، يتأهلون لمواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم أنجولا ومالي وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى على إحدى البطاقتين الأخيرتين.

نظام التأهل

نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الإفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس إفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

كان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة إفريقيا 6 مقاعد إضافية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للناشئين والكاميرون

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.