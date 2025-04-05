اخبار الرياضه

الامارات | الفرس "بيليفينغ " تُتوج بلقب "القوز سبرنت"

0 نشر
دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الفرس "بيليفينغ " تُتوج بلقب "القوز سبرنت" 1/2
  • الامارات | الفرس "بيليفينغ " تُتوج بلقب "القوز سبرنت" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرس "بيليفينغ " تُتوج بلقب "القوز سبرنت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  فازت الفرس الآيرلندية "بيليفينغ"  بالشوط الرابع "القوز سبرنت" ضمن " الفئة الأولى" من كأس دبي العالمي.

ويمتد الشوط الرابع على مسافة 1200 متر عشبي، وبمشاركة 11 من الخيول المهجنة الأصيلة من "الفئة الأولى"، وتبلغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط الرابع:

المركز الأول: بيليفينغ - آيرلندا

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements