الامارات | الجواد "دبي فيوتشر" يُتوج بلقب "كأس دبي الذهبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد الإماراتي "دبي فيوتشر" بالشوط الثاني من فعاليات كأس دبي العالمي 2025 وهو شوط "كأس دبي الذهبي".

وتصدر الجواد "دبي فيوتشر" الشوط الثاني من الفئة الثانية" والذي يقام بمشاركة 10 من الخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 3200 متر عشبي، وجوائزه مليون دولار.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفيما يلي ترتيب الشوط الثاني:

المركز الأول: دبي فيوتشر - الإمارات