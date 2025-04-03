شكرا لقرائتكم خبر عن مدة العقد سبب تأخر تجديد عقد ربيعة وياسر مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ملف تجديد عقود نجمي خط الدفاع، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، واللذين ينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد حتى الآن رغم اقتراب الموسم على الانتهاء، بسبب الاختلاف على بعض الأمور التفاوضية الخاصة بملف التجديد.



ويرغب الأهلي في تجديد عقد ربيعة وياسر لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر وفقا لنسبة المشاركة الخاصة بكل لاعب في الموسم المقبل، وهو ما يتحفظ عليه اللاعبين ويرغبان في أن تكون مدة التجديد لثلاثة مواسم أو موسمين على أقل تقدير، بدون وضع شرط معين يخص نسبة المشاركة في المباريات.



ويغيب ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي بشكل أساسي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى منها وينتظم في التدريبات الجماعية منذ فترة، بينما يشارك رامي ربيعة بشكل أساسي في المباريات رفقة المغربي أشرف بن شرقي.