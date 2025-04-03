الامارات | لاعبان مواطنان يقطعان طريق الفجيرة - الشارقة يومياً لمواصلة إنجازات الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه لاعبا منتخب الجوجيتسو للناشئين راكان اليماحي (14 سنة)، وخليفة اليماحي (12 سنة) تحديات كبيرة للاستمرار في ممارسة رياضتهما المفضلة، بما يسهم في الحفاظ على الإنجازات التي حصداها في بطولات العالم للجوجيتسو و«إم إم إيه».

وقالت والدة اللاعبين عفراء الحاج لـ«الإمارات اليوم» إنها تصطحب ولديها من الفجيرة إلى الشارقة يومياً، من أجل خضوعهما للتدريبات، مشيرة إلى أنها تقطع ثلاث ساعات ونصف ذهاباً وإياباً، ما يكلفها الكثير من الوقت والجهد والمصروفات بشكل عام، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالسعادة البالغة، لكونهما يسهمان في رفع عَلم الإمارات في كل بطولة يشاركان فيها، ولا تفكر في التوقف عن مهمتها الحالية.

وأضافت: «راكان وخليفة يتدربان بإشراف مدرب منتخب الناشئين والمدير الفني للجوجيتسو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منذ سبع سنوات، ويشعران بالسعادة على الرغم من المتاعب».

وتابعت: «راكان وخليفة متفوقان في الدراسة، ولطالما أكملا واجباتهما الدراسية في الطريق بين الفجيرة والشارقة، وكذلك يتناولان الغداء والعشاء في السيارة، إذ يعودان من المدرسة الساعة الثالثة عصراً، بينما تبدأ التدريبات نحو الخامسة عصراً».

وأكملت: «نبذل مجهوداً كبيراً مع أطفالنا، والمهم تحقيق الإنجازات العالمية باسم الإمارات، في وقت نحصل فيه على دعم كبير من اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي يوفر بيئة نموذجية للتدريبات والمشاركات التنافسية، وإصرارهما على التميز قاد إلى عبور هذه التحديات».

وكان راكان قد فاز بثلاث ذهبيات في بطولات للعالم للجوجيتسو ديسمبر 2019، وبطولتين في الإمارات واليونان في 2024، وبطولتين في «إم إم إيه» عامي 2024 (ذهبية) و2023 (فضية)، فيما نال خليفة ذهبية الجوجيتسو عام 2019، وفضية 2021 في الإمارات، كما أحرز اللاعبان معاً 10 ذهبيات و8 فضيات وبرونزية في بطولات غراند سلام العالمية والقارية ومختلف البطولات الدولية، ما يعد إنجازاً فريداً للاعبين أخوين.

من جهته، قال راكان اليماحي: «أتطلع إلى الاستمرار في الجوجيتسو فترة طويلة، والفوز ببطولة العالم في كل فئة عمرية وصولاً إلى منتخب الرجال»، مثمناً دعم عائلته وزملائه اللاعبين، وذاكراً أول ميدالية حققها في 2019، بعد خوضه منافسات قوية مع لاعبين مميزين.

بدوره، قال اللاعب خليفة اليماحي: «إن نجاح راكان في البطولات، ومساعدته إياي فنياً وبدنياً، اختصر عليَّ الطريق للوصول إلى منصات التتويج».

يذكر أن اللاعبين حصدا مؤخراً ذهبيتين لكل منهما في بطولة كأس آسيا للناشئين التي أقيمت في تايلاند، بعد أن فاز كل منهما في أربعة نزالات على لاعبين أقوياء.

راكان اليماحي:

. أتطلع إلى الاستمرار في الجوجيتسو فترة طويلة، والفوز ببطولة العالم في كل فئة.

خليفة اليماحي:

. نجاح شقيقي راكان في البطولات ومساعدته إياي فنياً وبدنياً اختصرا عليَّ الطريق.