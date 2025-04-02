شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، إنه تم الاستقرار على السفر يوم السبت القادم إلى موريتانيا، لخوض مباراة ‏الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تحديد موعد السفر، بعد الاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق إلى موريتانيا، وفي إطار توفير الأجواء ‏المناسبة للبعثة بالكامل قبل خوض المباراة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي ‏تجمع الفريقين في لقاء الإياب في الدور ربع النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم في موريتانيا.‏

منح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏