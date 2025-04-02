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الأهلي يحدد موعد السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال

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الأهلي يحدد موعد السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 02 أبريل 2025 08:58 م

قال محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، إنه تم الاستقرار على السفر يوم السبت القادم إلى موريتانيا، لخوض مباراة ‏الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تحديد موعد السفر، بعد الاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق إلى موريتانيا، وفي إطار توفير الأجواء ‏المناسبة للبعثة بالكامل قبل خوض المباراة.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي ‏تجمع الفريقين في لقاء الإياب في الدور ربع النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم في موريتانيا.‏

منح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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