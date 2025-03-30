شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.. فرصة لكتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادي بيراميدز واحدًا من الأندية التي أحدثت ضجة فى الكرة المصرية والأفريقية في السنوات الأخيرة، منذ تأسيسه عام 2008، واستطاع أن يحقق خطوات كبيرة فى تطور أدائه المحلي والدولي، خصوصًا مع استحواذه على مجموعة من اللاعبين المميزين، سواء من داخل مصر أو من خارجها.

ورغم قوة الفريق فى الدوري المصري فإن طموحات بيراميدز تتجاوز حدود المسابقة المحلية، حيث يتطلع لكتابة فصل جديد فى تاريخه عبر دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأعرق في القارة السمراء.

بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

منذ مشاركته الأولى في المسابقة، دخل بيراميدز دوري أبطال أفريقيا بأمل كبير فى تحقيق نتيجة مميزة، وكان الهدف الأساسي هو المنافسة بقوة على اللقب، ورغم عدم فوزه بالبطولة حتى الآن، إلا أن الفريق يتطلع لحصد البطولة، وهو ما يعكس تطور مستواه على الساحة القارية.

الفريق صاحب الموارد المالية الكبيرة يطمح إلى أن يكون له دور أكبر في البطولة الأفريقية، بعد أن أصبح ينافس أندية عريقة في القارة مثل الأهلي والزمالك، وكذلك الأندية التي تتمتع بتاريخ طويل مثل الترجي التونسي والوداد المغربي.

ويمتلك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الذين يمكنهم أن يصنعوا الفارق على المستوى الأفريقي.

بيراميدز، الذي يمتلك طموحات عالية يهدف هذا الموسم لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، ويبدو الفريق جاهزًا لتحدي الفرق الكبرى.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي المغربي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوى في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.