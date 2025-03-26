الامارات | فوز جنوني لـ «الأبيض» على كوريا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفادى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم الخروج من سباق التأهل المباشر عن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وعاد من الرياض بثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على كوريا الشمالية، أمس، بنتيجة (2-1)، ليحافظ على حظوظه في التأهل المباشر.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 13 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن منتخب أوزبكستان، الذي يحتل المركز الثاني خلف إيران (20 نقطة)، التي ضمنت تأهلها رسمياً إلى كأس العالم، بعد تعادلها (2-2) مع أوزبكستان.

وبات منتخب الإمارات بحاجة إلى «سيناريو مجنون» لخطف بطاقة الترشح الثانية بفوزه على أوزبكستان في الخامس من يونيو، وقيرغيزستان في الـ10 من الشهر ذاته، مقابل خسارة أوزبكستان، في مباراتيها المتبقيتين مع الإمارات وقطر.

وقد تحسم الأهداف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، في حال فاز «الأبيض» على أوزبكستان وقيرغيزستان، وتعادلت أوزبكستان مع قطر، ووقتها سيرفع المنتخبان الإماراتي والأوزبكستاني رصيدهما إلى 19 نقطة، بيد أن أفضلية الأهداف حتى نهاية الجولة الثامنة من التصفيات لمصلحة «الأبيض».

في وقت لن يُجدي فيه فوز المنتخب الإماراتي في آخر مباراتين، في حال فوز أوزبكستان على قطر في الجولة الختامية، إذ سترفع رصيدها وقتها إلى 20 نقطة مقابل 19 نقطة فقط لـ«الأبيض».

وبالعودة لمباراة كوريا الشمالية، فقد حقق «الأبيض» المطلوب منه في تلك المواجهة، بعدما استجاب المدرب البرتغالي لصوت العقل، ودفع بتشكيلة أجرى عليها خمسة تغييرات دفعة واحدة مقارنة بتلك التي خاضت مباراة إيران الماضية، والتي خسرها (0-2).

فقد أثبت فابيو ليما أحقيته في أن يكون لاعباً أساسياً بعدما تمكن في وقت مبكر من منح «الأبيض» الأفضلية على مستوى النتيجة من متابعة لتمريرة كايو لوكاس، والتي أبعدها الحارس الكوري الشمالي في المرة الأولى، وأكملها بعد ذلك في المرمى، (5).

وظل المنتخب الوطني على تفوقه الميداني مستحوذاً على الكرة في معظم الوقت، ولاحت له فرصة تسجيل هدف التعزيز، بعدما توغل وسط دفاعات المنتخب الكوري، ليتعرض للعرقلة، بيد أن الحكم السعودي محمد الهويش أشار إلى استمرار اللعب (31).

وكاد مرمى خالد عيسى أن يستقبل هدفاً من التهديد الأول والخطر للفريق الكوري الشمالي، من ضربة رأس لعبها كوانغ هوان وهو على مقربة من المرمى، لكن كرته علت العارضة (32)، إلا أن منتخب كوريا الشمالية نجح في المناسبة الثانية بإدراك التعادل عن طريق كيم يو سونغ، من متابعة لكرة مرتدة من العارضة ليُكملها في المرمى (43).

وتجرأ الفريق الكوري على «الأبيض» في مطلع الشوط الثاني، فأنقذ خالد عيسى مرماه من هدف مُحقق من تسديدة قوية أطلقها كوك تشول، وحوّلها الحارس إلى ركنية (49).

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع (90+10) تمكن البديل سلطان عادل من تسجيل هدف الفوز للمنتخب الوطني من ضربة رأس، ليمنح «الأبيض» ثلاث نقاط كان بحاجة ماسة إليها.