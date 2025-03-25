شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتحرك في السابعة مساء الي ستاد القاهرة لمواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه حافلة منتخب مصر في تمام السابعة مساء اليوم إلي ستاد القاهرة لخوض مباراة سيراليون في التاسعة مساء في الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، أكثر من جلسة مع عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب شهدت تعليمات خاصة من العميد للاعب لتفعيل دوره الهجومي في المنتخب والاستفادة من وجوده بجانب محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد في الخط الهجومي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والخامس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ’ عندما يستضيف نظيره السيراليوني في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء) بصافرة الحكم أحمد هيرالال امتياز من موريشيوس ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى التي يتربع في صدارتها برصيد 13 نقطة.

وحشد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كل أسلحته لتحقيق الهدف المنشود وعلى رأسهم بالطبع ثنائي الدوري الإنجليزي المتألق عمر مرموش ومحمد صلاح الذي وقع هدفه الشخصي السادس في لقاء إثيوبيا الماضي وتربع في صدارة هدافي التصفيات ’ كما صنع الهدف الثاني لزميله أحمد مصطفى "زيزو" وبات أفضل صناع الأهداف مع المنتخب برصيد ثلاثة تمريرات حاسمة.