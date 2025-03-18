شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. هاني العجيزي من تجربة الزمالك للوقوف أمام ميسي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن هاني العجيزي نجم الزمالك والأهلي السابق والذي بدأ مسيرته الكروية مع الأبيض، قبل أن ينضم إلى الأحمر وينصع معه تاريخاً ويساهم معه في تحقيق الكثير من البطولات، بخلاف المساهمة في تحقيق بطولة أفريقيا والمشاركة في مباريات عالمية مع فرق بحجم برشلونة واللعب أمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فى لقاء ودى بين الأهلى وبرشلونة أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا عام 2009، وخسره المارد الأحمر بنتيجة 4-1، وسجل العجيزي هدف الأهلى الوحيد.

وعن تلك المباراة، قال العجيزي في حواره عبر قناة (أون تايم سبورتس): "شعرت كأنني في مباراة (بلاي ستيشن)، ولم أصدق أني سجلت هدفا في برشلونة، الذي كان وقتها أفضل فريق في العالم، وبالغت في احتفالي بالهدف لأن الأمر لن يتكرر".

ونجح العجيزي في تقديم نفسه بصورة جيدة في الأهلي بعد رحيله من الزمالك وحقق العديد من البطولات والمواجهات القوية من خلال مشاركات الأهلي الخارجية وبعدها واصل مسيرته خارج الأهلي بعد رحيله في عدة اندية.