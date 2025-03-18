بطولة فرنسا: رابيو يحمل الخليفي مسؤولية الاهانات التي طالته وعائلته

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : رد لاعب وسط مرسيليا أدريان رابيو الاثنين بقوة على اللافتات التي تعرضت له ولعائلته الاحد خلال قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم أمام باريس سان جرمان على ملعب بارك دي برانس، فيما أعلنت والدته التي تعمل ايضا كمديرة أعماله نيتها تقديم دعوى.

وكتب رابيو على حسابه الخاص في انستغرام محملا رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي المسؤولية "إهانة أم وأب متوف...لكل شيء ثمن في يوم من الأيام. لن تأخذه معك إلى الجنة. صدقني".

وتابع "ناصر، يمكنك الحصول على كل أموال العالم وأكثر، ولكنك لا تستطيع شراء الرقي".

وواجه رابيو، لاعب سان جرمان السابق، استقبالا عنيفا ضده على ملعب بارك دي برانس، حيث سقط فريقه بنتيجة 1 3.

ورُفعت العديد من اللافتات المسيئة بحق رابيو، إحداها ايضا موجهة ضد والدته التي تعمل ايضا كمديرة أعماله منذ بداية مسيرته، ووالده المتوفي في عام 2019.

وأكدت فيرونيك رابيو نيتها تقديم شكوى في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد ظهر الاثنين.

وأضافت "أؤكد لكم ذلك بالطبع. أنا مصممة على ذلك. لأن الأمر وصل إلى حد بعيد".

وتابعت "أنا معتادة على إهانتي أو إهانات أدريان. لكن لا ينبغي لهم التحدث عن والد أطفالي".

كذلك، أدان فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بحديث لوكالة فرانس برس "بأشد العبارات" الإهانات "غير اللائقة والمخزية والمقززة" التي وجهها "المشجعون غير المسؤولين".