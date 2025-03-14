شكرا لقرائتكم خبر عن درويش وعزام يجتمعان بوفود تنزانيا وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة ، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد على الاجتماع مع بعثات منتخبي تنزانيا وليبيريا.

واطمأن درويش وعزام ، على ترتيبات وديتي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام ليبيريا وتنزانيا، بالتنسيق مع وليد مهدي المدير الإداري لمنتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، وديتين خلال الفترة المقبلة أمام منتخبي ليبيريا وتنزانيا يومي 15 و18 من شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بداية من نهاية الشهر الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

وتتواجد بعثة المنتخبين في مركز المنتخبات الوطنية، حتى موعد اللقاءين الوديين.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.