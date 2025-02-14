شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن براءة محمد طارق لاعب المقاولون من تهمة التلاعب فى سنه الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن براءة محمد طارق لاعب المقاولون العرب مواليد 2008 من تهمة التلاعب في سنه الحقيقي، بعد عمل الأشعة والتحاليل الموثوق بها.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى نادي المقاولون العرب يخطره بذلك جاء كالتالي:

إلى نادى المقاولون العرب عناية: السيد / المدير التنفيذي تحية طيبه ... وبعد ...الموضوع : نتائج تحديد أعمار لاعبي 2008.

بعد عرض نتائج التقارير والأشعة اللازمه للاعبى مواليد 2008 على السيد الدكتور رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وأخذ الرأى الطبي بشأنها والتوصية بالسماح للاعبين باللعب بالمرحلة السنية الطبيعية تحت 17 سنة مواليد 2008، فقد تقرر الموافقة على مشاركة اللاعب / محمد طارق لاعب ناديكم في المرحلة السنية الطبيعية تحت 17 سنه " مواليد 2008 بعد مراجعة التقارير والأشعة الخاصه بذلك رجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم ..وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.