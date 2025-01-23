الامارات | 5 مشاهد فنية أنعشت «البرتقالي».. أبرزها مدن وأزارو ومؤمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعبت خمسة عوامل فنية دورها في الفوز الثمين الذي حققه فريق عجمان على مضيفه خورفكان بهدفين نظيفين، أول من أمس، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، وهو أفضل ترتيب للفريق في الموسم الحالي بعد البداية المتواضعة، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وقدم الثلاثي علي مدن وإسماعيل مؤمن ووليد أزارو أداءً لافتاً، وكانوا كلمة السر في الانتصار المهم، إضافة إلى عوامل أخرى ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

استثمار ناجح

استثمر عجمان الفوز على العين 4-2 في الجولة 12، وبنى الفريق على المكاسب المعنوية التي حققها في مواجهة «الزعيم» حتى تمكن من تقديم مباراة عالية الجودة، قادته إلى التفوق على خورفكان أداءً ونتيجة.

علي مدن

تمكّن نجم منتخب البحرين، علي مدن، المنتقل إلى «البرتقالي» خلال الانتقالات الشتوية، من تقديم عرض قوي يشبه نظيره مع منتخب بلاده أخيراً، الذي قاده للفوز بلقب «خليجي 26»، إذ قدم مباراة مميزة فنياً وذهنياً أمام خورفكان، ونال إعجاب المراقبين الفنيين.

تألّق مؤمن

واصل اللاعب المغربي، إسماعيل مؤمن، تألقه وخطف الأنظار، بعدما شنّ عدداً من الهجمات التي أثمرت الفوز الذي يعد الأهم في الموسم، لكونه نقل الفريق إلى مركز جيد.

عودة أزارو

أعادت مباراة عجمان مع خورفكان إلى اللاعب المغربي، وليد أزارو، شهيته في تسجيل الأهداف، التي غابت في أربع مباريات سابقة، عندما أحرز الهدف الثاني لفريقه من مجهود فردي.

أخطاء خورفكان

تأثر فريق خورفكان بالأخطاء الدفاعية التي أسهمت في تلقيه هدفَي المباراة أمام عجمان، وهي المشكلة التي صادفته في مواجهته للشارقة، واستقباله هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة، الأمر الذي أسهم في فوز «البرتقالي»، وتعزيز هدفه في الارتقاء على سلم ترتيب الدوري.

• 16 نقطة رصيد عجمان في الدوري، يحتل بها المركز التاسع.