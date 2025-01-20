شكرا لقرائتكم موعد مباراة يوفنتوس و كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى بلجيكا، حيث يستضيف فريق كلوب بروج نظيره يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا. المباراة تأتي في ظل تنافس شرس بين الفريقين لحصد نقاط المباراة وتحسين مراكزهما في البطولة.

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موعد مباراة كلوب بروج ويوفنتوس

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأوقات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

التوقيت المثالي يجعل الجماهير العربية قادرة على متابعة اللقاء المرتقب في أوقات مريحة.

مكان إقامة المباراة

ستُقام المباراة على أرضية ملعب جان برايدال، معقل فريق كلوب بروج. يُعتبر هذا الملعب من أبرز الملاعب البلجيكية، حيث يُعرف بأجوائه الحماسية التي تضفي طابعًا خاصًا على المباريات الكبرى.

طاقم التحكيم

يدير المباراة الحكم الفرنسي بينوا باستيان، أحد الحكام البارزين في القارة الأوروبية، ويعاونه طاقم تحكيمي مميز:

المساعد الأول: هشام زكراني.

المساعد الثاني: أوريلين بيرثوميو.

الحكم الرابع: توماس ليونارد.

حكم الفيديو (VAR): ويلي ديلاجود.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): جيروم بريسارد.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية المميزة، من أبرزها:

beIN Sports HD 4 – بتعليق المعلق المبدع علي سعيد الكعبي.

Cosmote Sport 7 HD.

TRT Spor HD.

Digi Sport 3 HD Romania.

Arena Sport 4 HD Croatia.

Club RTL.

M+ Liga de Campeones 5.

DAZN Eleven 3 Portugal.

Max Sport 1 HD.

VTM 2 HD.

TNT Sports 4.

تنوع القنوات الناقلة يضمن تغطية مميزة للمباراة لتلبية احتياجات المشجعين حول العالم.

توقعات المباراة

تُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لكلا الفريقين، حيث يعتمد كلوب بروج على التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، بينما يسعى يوفنتوس إلى فرض أسلوبه الهجومي وخبرته الأوروبية.

توقع النتيجة:

كلوب بروج 1-2 يوفنتوس، مع حسم المباراة لصالح يوفنتوس بفضل خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص.

تعد مباراة كلوب بروج ويوفنتوس واحدة من أبرز مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا. بين طموح الفريق البلجيكي وإصرار الفريق الإيطالي، من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والحماس. لا تفوتوا متابعة اللقاء عبر القنوات الناقلة في الأوقات المحددة.