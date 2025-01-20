شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستعيد خدمات بدر موسى وأحمد غنيم أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، خدمات الثنائى أحمد غنيم والفلسطينى بدر موسى، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile المقرر لها الخميس المقبل.

وتعرض الثنائى بدر موسى وأحمد غنيم، للإصابة أمام المقاولون العرب فى كأس مصر، التى ودعها الفريق بعد الهزيمة بهدف نظيف، ليغيبا عن بتروجت أمام إنبى فى الدورى.

وشارك الثنائى فى مران بتروجت ليعلن جاهزيتهما أمام المصرى فى المواجهة المقبلة بالدورى، فى انتظار القرار الفنى لسيد عيد بعد جاهزيتهما طبيا.

واستغل سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، عدم ارتباط الفريق بأى مباراة وبدأ فى تنفيذ فترة إعداد مصغرة للاعبى الفريق البترولى، استعدادا للمباريات المقبلة والتى يبدأ بمواجهة صعبة أمام المصرى البورسعيدى، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل مواصلة الاقتراب من فرق المقدمة التى ستنافس على اللقب والابتعاد عن المنافسة على الهبوط.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 4 لقاءات والخسارة فى مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف وسكنت شباكهم 6 أهداف أيضا.