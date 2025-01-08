وست هام يلغي المؤتمر الصحافي لمدربه لوبيتيغي مع انتشار إشاعات إقالته

الرياص - اسماء السيد - لندن : ألغى وست هام المؤتمر الصحافي للمدرب الإسباني خولن لوبيتيغي المقرر عقده الأربعاء، في ظل انتشار تقارير تشير إلى استعداد النادي الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لإقالة مدربه.

ويتوقع أن يحل غراهام بوتر مدرب برايتون وتشلسي السابق مكان لوبيتيغي في استاد لندن.

وقاد المدرب الإسباني حصة تمرينية كالمعتاد الثلاثاء، ولكن من المرجح أن تنتهي فترة توليه القيادة بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه بدلا من الاسكتلندي ديفيد مويس.

وأعلن وست هام صباح الأربعاء إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المفترض أن يتحدث فيه لوبيتيغي عن مواجهة أستون فيلا الجمعة في دور الـ32 من كأس إنكلترا.

ويبدو أن لوبيتيغي دفع ثمن الخسارتين الثقيلتين أمام ليفربول (0 5) ومانشستر سيتي (1 4) تواليا في المرحلتين الماضيتين من الدوري.

ولم يجمع فريق المدرب الإسباني سوى ثماني نقاط في آخر ثماني مباريات.

بدوره، لم يعمل بوتر (49 عاما) منذ أن أقاله تشلسي في نيسان/أبريل 2023، بعد سبعة أشهر من عقده الذي كان من المفترض أن يمتد حتى خمس سنوات.