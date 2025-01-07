أستراليا المفتوحة: نجل ليتون هيويت يخرج من مرحلة التصفيات

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : فشل كروز هيويت نجل النجم الاسترالي ليتون هيويت المصنّف الأول عالميا سابقا في تجاوز مرحلة التصفيات في بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وسقط من الحاجز الاول بخسارته الثلاثاء امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6 1 و6 4.

وبعد ما يقارب 30 عاما من تأهل والده إلى بطولة أستراليا من بوابة التصفيات بعد توجيه بطاقة دعوة له، حاول كروز هيويت القيام بالأمر عينه.

وتحت أنظار والديه، تلقى هيويت خسارة كبيرة ليفقد آماله في المشاركة بالقرعة الأساسية لبطولة أستراليا.

ويُعد ليتون هيويت من أفضل اللاعبين الأستراليين في التاريخ، حيث بلغ المركز الأول في التصنيف العالمي في عام 2001، كما تُوّج بلقبين كبيرين خلال مسيرته في الولايات المتحدة المفتوحة (2001) وويمبلدون (2002).

كذلك، ودّع مواطنه برنارد توميتش المصنّف 17 عالميا سابقا الذي بات يلعب في المستوى المتدني من كرة المضرب بعد تراجع مستواه بخسارته امام السلوفيكي جوزيف كوفاليك 6 3 و6 1.

كما فشل الفرنسي ريتشارد غاسكيه (38 عاما) بالاحتفاظ بآماله في التأهل للمشاركة في القرعة الاساسية لبطولة أستراليا للمرة الثامنة عشرة في مسيرته إثر خسارته امام الكرواتي دويه أيدوكوفيتش البالغ 23 عاما.

وقال أيدوكوفيتش بعد المباراة "تهانينا لريتشارد على استمراره في تقديم كل ما لديه في عمره، إنه أمر لا يصدق".