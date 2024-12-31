شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من جروس عن موقف محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو نادى الزمالك من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، حسم مصير محمد عاطف لاعب الفريق، بالاستمرار من عدمه، في ظل العروض التي يتلقها لاعبو الفريق عامة ومحمد عاطف خاصة خلال الفترة الجارية.

ومن المقرر أن يتم الموافقة على أى من العروض التي تلقاها اللاعب للخروج على سبيل الإعارة، حال موافقة جروس، أو الإبقاء عليه حال تمسك المدير الفني باللاعب.

وكان محمد عاطف تلقى عرضا للانتقال إلى سموحة خلال يناير المقبل، إلا أن مسئولو الزمالك ينتظرون رأى جروس لحسم مصيره، ومن ثم تحديد خروجه للبيع أو الإعارة وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق.