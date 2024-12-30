شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام إنبي اليوم الاثنين فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_أرقام الأهلى وإنبى فى الدورى

يمتلك فريق الأهلى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة، فيما يمتلك إنبى 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 7.

2_آخر ظهور للأهلى وإنبى فى الدورى

حقق الأهلى فوزاً ثميناً على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة السادسة لمسابقة الدوري، فيما تعادل إنبى سلبياً مع زد إف سى في نفس الجولة.

3_الأهلى يتفوق على انبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 4.95 مليون يورو.

4_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 137 مباراة، فاز فى 97 لقاءً وتعادل فى 26 مباراة، وتلقى 14 هزيمة، وسجل لاعبوه 258 هدفا وتلقت شباكهم 83، وخرج بشباك نظيفة فى 78 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

5_تاريخ مواجهات الأهلى وانبى

التقى الأهلى وإنبى فى 44 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 9 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 84 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 38 مرة.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.