شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا حدراف يكشف سر احتفال عطية الله ويؤكد: الأهلى يمتلك أفضل مدافع فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف المغربي زكريا حدراف لاعب الرجاء ونهضة بركان السابق، سر طريقة احتفال مواطنه يحيى عطية الله لاعب الأهلي بالطريقة الحدرافية، بعد تسجيله لهدف في شباك المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التي جمعتهما في إطار منافسات الدوري المصري.

وقال حدراف، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الطريق الحدرافية تعني التضامن مع الكل، فهي ترفع أصبعك لأعلى إلى الله".

وأضاف: "الاحتفالية الحدرافية كانت في بطولة أفريقيا للمحليين، وهي خاصة بي، ويحيى عندما سجل أول هدف مع الأهلي احتفل بنفس الطريقة، وهو لاعب متميز وخلوق، وكذلك أشرف ورضا سليم لاعبين متميزين، وكنت سعيدا للغاية".

وتابع: "عطية الله لاعب كبير وقدوة بالنسبة لي، ونحن كشباب مغاربة نحب مصر ونتابع الكرة المصرية، ويحيى صديقي ويعرفني جيدا، وأنا مبسوط للغاية بلعبه مع الأهلي، وأتمنى له الخير وللأهلي، وأن يحتفلون دائما بالطريقة الحدرافية".

واستطرد: "أعرف العديد من المدربين المصريين الذي كانوا معنا في الدوري المغربي مثل حسن شحاتة وطارق مصطفى".

وأردف: "أشرف داري لاعب جيد ومنضبط، والإصابة عطلته، ولكنه لاعب متميز في الكرات العالية والضربات الرأسية، والأهلي يمتلك أفضل مدافع في المغرب، وكان لديه بدر بانون، والآن لديه أشرف داري".

واستكمل: "هناك لاعبون مغاربة كبار في الدوري المصري مثل الشيبي، رضا سليم، وكان هناك حميد أحداد وأوناجم أيضًا"..

واسترسل: "أتحدث دائما مع يحيى، ولكني لم أتحدث معه بعد ركلة الجزاء المهدرة ضد الزمالك في السوبر الأفريقي، يجب أن تمنح الأشخاص مساحة خاصة وأن هذه هي كرة القدم، قد تضيع ركلة جزاء وقد تسجلها".

واختتم: "صحيح معي مفاوضات حاليا من الدوري المصري الممتاز، وكذلك هناك مفاوضات من الدوري الليبي، وسأفكر في العروض المقدمة لي، ونرى الأفضل والخير فيما اختاره الله، سواء ليبيا أو مصر، والفريق الذي يتحدث معي بجدية سوف أتعاقد معه".