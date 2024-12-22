شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يراقب مباراة الأهلي وبلوزداد استعداداً لمواجهة الخميس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا؛ وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً في الجولة الخامسة من الدوري، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.