شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين شحاتة وزياد كمال لتعويض غياب دونجا أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة السويسري جروس ، بين الثنائي محمد شحاتة وزياد كمال لاعبى الفريق لتواجد أحدهما فى التشكيل الأساسي لفريقه فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة سيراميكا الأخيرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وينوي الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري جروس، الاعتماد علي محمد شحاتة أو زياد كمال فى التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش لتعويض غياب دونجا، ودخل شحاتة حسابات الجهاز الفني بعد شفائه من الإصابة الأخيرة وتواجده علي مقاعد البدلاء فى مباراة سيراميكا الأخيرة قبل مشاركته كبديل فى الشوط الثاني ليتأكد الجهاز الفني من جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.