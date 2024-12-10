شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسافر إلى المغرب بعد مباراة الزمالك والمصرى لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يسافر أحمد مصطفى "زيزو" نجم فريق الزمالك إلى المغرب عقب مباراة المصري بالجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الإفريقية لعام 2024 والمقرر لها 16 ديسمبر الجاري.

وينافس زيزو على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا مع مصطفى شوبير وحسين الشحات ثنائى الأهلي،حيث من المقرر أن يسافر نجم الزمالك إلى المغرب عقب مباراة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويمثل مصر في حفل جوائز كاف قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك حيث يتنافسان على جائزة أفضل ناد أفريقى لهذا العام، ومعهما 3 لاعبين بواقع ثنائى من القلعة الحمراء حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، ومصطفى شوبير الذى ينافس على جائزتى أفضل حارس وأفضل لاعب داخل القارة، ومعهما مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الذى ينافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، وظهر أحمد سيد زيزو ممثل الفارس الأبيض في الحفل حيث ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع الشحات وشوبير.



وتوج نادي الزمالك بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر في النسخة الماضية من المنافسات القارية بينما فاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هو الآخر، وسيكون سباق الفوز بجائزة أفضل نادى محصورًا بين الناديين بعد النتائج القارية الرائعة التي تحققت فى العام الجارى ببطولات كاف.