شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الاسكواش يهزم اليابان 3-0 فى مستهل مشوار بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حصد المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش، فوزه الأول بدور المجموعات في بطولة العالم المقامة حالياً بهونج كونج، خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك بالفوز على اليابان بنتيجة 3-0.

وتترأس آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم، حيث تقع مصر في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبي إسبانيا واليابان، بمنافسات الرجال والسيدات.

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال) و1979 (للسيدات)، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، حاليا، اللقبين، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.

قائمة المنتخب الوطني للسيدات

1- نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا

2- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا

3- روان العربى المصنفة الثامنة عالميا

4- أمينة عرفى المصنفة التاسعة عالميا

بينما تغيب نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً عن المشاركة مع المنتخب بسبب خضوعها لجراحة في الأنف.