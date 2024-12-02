شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تقفز 24 مركزاً فى التصنيف العالمي بعد التتويج ببطولة بوينس أيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تصنيف لاعبات المحترفات للتنس اليوم، الإثنين، قفزة كبيرة للبطلة المصرية ميار شريف ، حيث تقدمت 24 مركزًا لتحتل المركز الـ68 عالميًا، وجاء ذلك بعد تتويج ميار شريف بلقب بطولة "بوينس أيرس" للتنس والتي أقيمت في الأرجنتين .

وتوجت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس ببطولة بوينس آيرس للتنس المقامة بالأرجنتين، بعد الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا، فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1 في الأشواط.

بدأت البطلة المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس بمواجهة فاليريا ستراخوفا في دور الـ32، حيث فازت ميار شريف في الشوط الأول بنتيجة 6-4، والشوط الثاني خسرت بنتيجة 4-6 وفي الشوط الثالث انتصرت بنتيجة 6-1، وفي دور الـ16 فازت ميار على كريستينا ملادينوفيتش بنتيجة أشواط 6-2،6-2.

وتأهلت ميار شريف إلى ربع نهائي البطولة لتفوزعلى اللاعبة الأرجنتينية جازمين أورتينزي، وفي دور نصف النهائي فازت اللاعبة المصرية على التشيكية سارة بجليك لتصل إلى نهائي بطولة بوينس آيرس للتنس المفتوحة للتنس.