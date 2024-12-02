شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية في الإسكندرية بأسعار مخفضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، من انطلاق سوق اليوم الواحد للمزارعين من منطقة المنشية وسط الإسكندرية بجوار الشهر العقاري القديم خلف مكتب مرور التحرير وبتخفيضات من 20 الي 40%.

وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد ، و تنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين

وأكد الفريق خالد سعيد محافظ الأسكندرية، على أنه سيتم نقل السوق إلى منطقة المنشية ،حيث سيتم تحويل السوق الى سوق متنقل فى كل أحياء الإسكندرية ليكون السوق فى متناول الجميع حتى لا يكلف المواطن عبء الانتقال الى مكان محدد .

وأكد المحافظ على أن السوق يأتى فى اطار تقديم السلع الغذائية المختلفة لارضاء المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم و تقديم السلع بأسعار تنافسية ،و تستمر مسيرة فعاليات السوق خلال الاسبوع الجارى بمنطقة الورديان بشارع الاسناوى ، ثم يقام بمنطقة ميدان المندرة ، و يختتم بميدان محمد نجيب بجوار كمال سعد



اقبال علي شراء المنتجات بسوق اليوم الواحد الإسكندرية



سوق اليوم الواحد في المنشية بالإسكندرية



انطلاق فعاليات السوق اليوم الواحد في المنشية بالإسكندرية