شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة: بشتغل على نفسي أكتر بعد كل خسارة وربنا بيعوضنى دايما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هنا جودة ، لاعبة منتخب تنس الطاولة ، أنها تتعرض فى أوقات كثيرة إلى ضغط وتوتر، وأنها تضع كل وقتها وتعبها وجهدها فى تنس الطاولة.

وقالت هنا جودة، فى فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى، "دائماً أفكر هل هذا التعب والجهد والوقت سيعود لى أم سيكون صعبا.. بعد أي خسارة "بتشتغل" على نفسى أكثر وبرعاية الله، بدوس على نفسى، وأكيد تعبى مش هيترمى في الأرض".

واختتمت هنا قائلة، "الصراحة عوض ربنا جالى بعد أسبوعين كسبت أربع مباريات عالمية، وكانت واحدة من بين اللاعبات هي الأولى على العالم. وأشارت إلى أنها مازال أمامها طموح، وتريد أن تصل إليه قائلة، "عاوزة أوصل لأكثر من هذا بكثير".

وكانت هنا جودة توجت مؤخرا ببرونزية بطولة العالم تنس الطاولة ناشئات تحت 19 سنة.



