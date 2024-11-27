الامارات | رحلة الهجن ضمن جائزة زايد الكبرى.. الصدارة إماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع مهرجان الشيخ زايد، شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بثلاثة أشواط من سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، ضمن منافسات جائزة زايد الكبرى.

وشهد السباق، الذي امتد لمسافة كيلومترين، مشاركة 53 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، وحققت الإماراتية حمدة عبدالله حمدان المركز الأول في فئة وزن الفردة، على المطية «سراب»، وجاءت مواطنتها مريم محمد الزعابي في المركز الثاني بفارق ضئيل على المطية «الرصاصي»، وبالمركز الثالث الصينية أليكسيس هو على ظهر المطية «الميل».

أما عن فئة الرجال للوزن المفتوح، فتمكّن الفرنسي محمد اميهدار من تحقيق المركز الأول في السباق على المطية «الأبيض»، وجاء في المركز الثاني الروسي إيفان كوفالينكو على المطية «الهدة»، وفي المركز الثالث البريطاني هاري فيستون على ظهر المطية «شاهين».

وفي فئة السيدات مفتوح، جاءت سابرينا بوفير من فرنسا على ظهر المطية «الطي» في المركز الأول، تلتها التونسية كوثر بن حميدة على ظهر المطية «هملول»، فيما جاءت البريطانية أليسون ريجلي على ظهر المطية «مصيحان».

وتوّج مدير عام اتحاد سباقات الهجن مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبدالله مبارك المهيري، الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

وتمكنت الإماراتية حمدة من تحقيق المركز الأول في فئة وزن الفردة وسط منافسة كبيرة، وعن هذا الفوز قالت: «الفوز يحمل الكثير من المعاني الوطنية، حيث تحقق على مضمار الوثبة، وضمن مهرجان الشيخ زايد الذي لطالما اعتبرناه القدوة والمدرسة التي ننهل منها، وأُهدي هذا الفوز لكل من ساعدني في الحفاظ على هذا الموروث الذي أعتز به، بداية من عائلتي التي زرعت حبّ هذا الرمز الوطني الكبير في نفوسنا، ونهاية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على إسهامه الدائم في حفظ الهوية الوطنية».