شكرا لقرائتكم خبر عن "حفظ الله الملك".. كيف احتفلت صفحة الأهلى بتألق أفشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بتألق نجمها محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق فى مباراة اليوم أمام ستاد أبيدجان الايفوارى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكتبت صفحة الأهلى :"حفظ الله الملك.. هدف وتمريرة حاسمة لافشة فى مباراة اليوم"، وقاد أفشة فريقه لتحقيق فوز على ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين.



افشة

سيطر الأهلى تمامًا على المباراة بغارات هجومية متواصلة، أثمرت عن أربعة أهداف وفرص بالجملة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

افتتح محمود كهربا الرباعية بهدف من الوضع طائرًا، وأضاف محمد مجدى أفشة الهدف الثانى من تمريرة ناجحة بينه وبين طاهر محمد، قبل أن ينجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثالث من تمريرة كهربا التى وضعته مباشرة أمام المرمى، واختتم كهربا الرباعية بهدف من الوضع طائرًا، بينما سجل هدفى استاد أبيدجان كاسوم كونى وروجى أسالي.

بهذا الفوز يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى مشواره فى دور المجموعات، بينما تجمد رصيد المنافس بلا نقاط.