أن بي ايه: عودة قوية لبورزينغيس ومورانت بعد غياب

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو : شهدت مباريات الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، عودة كل من اللاتفي كريستابس بورزينغيس لاعب ارتكاز بوسطن سلتيكس وجا مورانت صانع ألعاب ممفيس غريزليز إلى الملاعب بعد انتظار لفترة طويلة بسبب الإصابة.

سجل بورزينغيس 16 نقطة مع ست متابعات، تصديين وتمريرتين حاسمتين في 23 دقيقة لصالح حامل اللقب سلتيكس، في فوز ساحق على لوس أنجليس كليبرز 126 94.

قال اللاتفي "أنا جاهز ومستعد لتحقيق المزيد من الانتصارات العظيمة".

وكان بورزينغيس (29 عاما) قد غاب عن الملاعب لمدة خمسة أشهر بعد إجراء جراحة في الكاحل الأيسر في حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف "كان الأمر يقتلني من الداخل لأنني لم أكن قادرا على التواجد مع الفريق، لكن الانتظار كان يستحق ذلك للعودة الآن وأخيرا مع زملائي".

وتابع اللاعب الذي انضم إلى صفوف البطل في العام الماضي "كنت أقترب من العودة للعب منذ أسابيع قليلة، وكلما اقتربت، زاد شوقي للتواجد على الملعب. وها أنا هنا".

وعند سؤاله عن حالة كاحله، أجاب "لم يكن الأمر سيئًا كما كنت أعتقد. أنا سعيد بالمباراة، سعيد بالفوز، ومع كل مباراة سأستعيد إيقاعي تدريجيا".

وسجل جايسون تايتوم واللاعب البديل بايتون بريتشارد 20 نقطة لكل منهما لصالح سلتيكس، بينما أضاف ديريك وايت 19 نقطة وجايلين براون 17 نقطة.

قال بورزينغيس "بغض النظر عن من يشارك أو يغيب عن هذا الفريق، نحن فريق مدهش على صعيد التكوين. وكأن الغيابات لا تؤثر. يمكننا الفوز بأي مباراة".

أما من ناحية كليبرز، سجل لاعب الارتكاز الكرواتي العملاق إيفيتسا زوباتس 23 نقطة مع 10 متابعات، بينما سجل جيمس هاردن 19 نقطة بالإضافة إلى 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وفي ممفيس، عاد جا مورانت إلى مستواه القوي والمميز في الاختراق والتسديد، وقاد فريقه للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 123 98.

سجل مورانت 20 من نقاطه الـ22 في الشوط الأول وأضاف 11 تمريرة حاسمة، بينما سجل جارين جاكسون جونيور 21 نقطة لممفيس أيضا.