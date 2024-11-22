شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مشددة للحكام قبل استئناف مباريات الدورى المصرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام الرئيسية، عدة اجتماعات مع الحكام خلال الأيام الماضية لشرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تم تعيينه منذ أيام رئيسا للجنة خلفا لمحمد فاروق رئيس اللجنة السابق.

وشدد ياسر عبد الرؤوف على جميع الحكام بضرورة التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة فى مباريات الدورى المصرى التى تُستأنف اليوم بعد فترة التوقف ، بجانب الالتزام بالتعليمات التى سبق وأعلنها فى اليوم الأول لتعيينه فى لجنة الحكام وهى كالتالى:

- عدم التعامل مع السوشيال ميديا بجميع أنواعها سواء بصفة شخصية أو مهنية أو تحكيمية، وعدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية حيث إن الحكم مسؤول عن ما ينشر بحقه لمدة 12 شهراً مُتواصلة من غير إنذار.



-الحضور قبل المباراة بساعتين.



-تُرسل التقارير في موعد غايته 24 ساعة، باستثناء المباريات التي بها أحداث تُستدعي إرسال تقرير فوراً.



-ممنوع تعامل الحكم لأي أٌمور متعلقة بالتحكيم إلا من خلال اللجنة الفرعية التابعة له، وبعد بحث الموضوع من قبل اللجنة الفرعية للعرض على اللجنة الرئيسية.



-كتابة كل الأحداث قبل-أثناء- بعد المباراة لعدم المسائلة.



-يمنع الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي تخص التحكيم سوى الخاصة بالنقابة الرئيسة أو الفرع.



-الالتزام بجميع التعليمات غير الاعتذار – السفر - الأهمية أو أي ظرف طارئ إلا عبر إرسال إيميل رسمي للجنة الحكام حيث إن أي وسيلة تواصل لا يعتد بها.

-عدم إدارة أي مباريات دولية إلا بإذن اللجنة (الرئيسية أو الفرعية).



-على الحكم الالتزام بجدول أعمال لجنة الحكام الرئيسية أو أي أمور تحكيمية بعد اطلاع اللجنة الفرعية وإدارة أعمال التحكيم.



-التأكيد على أهمية الاجتماع الفني والإداري مع مسئولي الفريقن قبل المباريات.



-التأكيد على أهمية المحاضرة الفنية قبل المباراة بين طاقم التحكيم بالكامل.



-الالتزام بالمظهر العام سواء في المعسكرات أو المباريات.



-ومن يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة.