شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يغيبون عن الأهلى أمام الاتحاد الليلة بقيادة وسام أبو على وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيها وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري كل من : مصطفي مخلوف - يوسف أيمن - أشرف داري - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - محمد عبدالله - كريم وليد نيدفيد – مصطفى أبو الخير - وسام أبو علي – كريم فؤاد .

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري كل من :

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر طاهر ويحيى عطية الله وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام ‏عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وسمير محمد.‏

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الاهلى كل من :

حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، دعدور.

خط الدفاع: محمد المغربي، كريم يحيي، محمود شبانه، عمرو صالح ،عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، مروان داوو..

خط الوسط: عبدالغني محمد، ناصر ناصر ،عمر الوحش، مورو ساليفو، ، كريم الديب، أحمد الشيمي.

خط الهجوم: بواتينج، بيكالي أوبامي، إيمانويل ابيه، فادي فريد، إسلام سمير، عمرو جمعة.

وشهدت القائمة غياب محمود متولى للمباراة الثانية على التوالي؛ بسبب الإصابة عقب مباراة فاركو في الجولة الأولى.