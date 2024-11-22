شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يغيبون عن الأهلى أمام الاتحاد الليلة بقيادة وسام أبو على وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:47 ص
ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيها وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.
ويغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري كل من : مصطفي مخلوف - يوسف أيمن - أشرف داري - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - محمد عبدالله - كريم وليد نيدفيد – مصطفى أبو الخير - وسام أبو علي – كريم فؤاد .
وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري كل من :
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر طاهر ويحيى عطية الله وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وسمير محمد.
وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الاهلى كل من :
حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، دعدور.
خط الدفاع: محمد المغربي، كريم يحيي، محمود شبانه، عمرو صالح ،عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، مروان داوو..
خط الوسط: عبدالغني محمد، ناصر ناصر ،عمر الوحش، مورو ساليفو، ، كريم الديب، أحمد الشيمي.
خط الهجوم: بواتينج، بيكالي أوبامي، إيمانويل ابيه، فادي فريد، إسلام سمير، عمرو جمعة.
وشهدت القائمة غياب محمود متولى للمباراة الثانية على التوالي؛ بسبب الإصابة عقب مباراة فاركو في الجولة الأولى.
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