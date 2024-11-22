شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك والاتحاد فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يعتلى الثلاثى الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، صدارة ترتيب دورى nile برصيد 6 نقاط، قبل انطلاق الجولة الثالثة من المسابقة اليوم الجمعة بـ3 مباريات قوية بين بيراميدز والبنك الأهلى، وفاركو مع إنبى والأهلى مع الاتحاد.



ترتيب الدوري

ترتيب دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من ‏بطولة ‏الدوري.‏

كان الأهلى قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف ‏دون ‏مقابل. ‏ ‏

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.