شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد.. الشحات وطاهر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد السكندرى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندري مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله-رامي ربيعة- ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية-أحمد نبيل كوكا-إمام عاشور-حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود كهربا.

حقق الأهلى فوزاً بهدف دون رد على زد إف سى فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى، فيما فاز زعيم الثغر على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الأهلي مكون من :

حراسة المرمي: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود-عبدالله بكري-محمود شبانة-مصطفي إبراهيم.

خط الوسط: كريم الديب-مورو-إيمانويل ابا.

خط الهجوم: بينجامين بواتينج-فادي فريد-هشام بلحة.