شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات فى دورى الكرة النسائية .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الجمعة مباريات الأسبوع التاسع من عمر الدورى المصرى لكرة القدم النسائية، حيث يلتقى المعادى واليخت مع الزمالك، واتحاد بسيون مع المصرى، والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب، والجونة مع زد، وبيراميدز مع الطيران، والبنك الأهلى مع بالم هيلز.

وانطلقت مباريات الأسبوع التاسع بالدورى أمس، بمواجهتىّ مودرن سبورت مع وادى دجلة ، إنبى مع الأهلى.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها قبل انطلاق الموسم الجديد ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الاندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.