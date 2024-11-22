الامارات | كأس الحبتور للتنس تنطلق اليوم بمشاركة 287 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الحبتور للتنس في نسختها التاسعة، بمشاركة 287 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل، بمجمع التنس بفندق الحبتور غراند في دبي.

وأكدت مديرة البطولة، نورا بدوي، أن النسخة الجديدة تتضمن مشاركة نخبة من اللاعبين الواعدين، بما يصبّ في مجال توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف مواهب جديدة.