شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 – 11 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رامي ربيعة المصري الوحيد فى التشكيل المثالى لتصفيات أمم أفريقيا.

رامي ربيعة المصري الوحيد فى التشكيل المثالى لتصفيات أمم أفريقيا

تواجد الدولي المصري رامي ربيعة لاعب فريق النادي الأهلي في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

نقل مباراة الأهلي والاتحاد إلى استاد السلام

قررت رابطة الأندية إجراء تعديل على ملعب مباراتي "الأهلي و الاتحاد السكندري" و مباراة "مودرن سبورت و زد اف سي" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، إلى استاد السلام بدلا من استاد القاهرة، كما كان مقررا من قبل.

منتخب الشباب يهزم ليبيا 2-1 ويُحيى آماله فى التأهل لأمم أفريقيا .. فيديو

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالى الفوز على نظيرة الليبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب الناشئين يقلب تأخره ويهزم تونس 3-2 فى تصفيات شمال أفريقيا

حقق منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، فوزا مثيرا أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

حمزة المثلوثى ينضم لصفوف الزمالك بعد عودته من تونس

وصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.

كهربا يسدد 7 ملايين و664 ألف جنيه للزمالك وينهى أزمة الشيك

أنهى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أزمته الأخيرة مع نادى الزمالك، والخاصة بالشيك المستحق الذى لم يتم سداده من باقى قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح القلعة البيضاء.

انتظام سداسي الأهلي الدولي ويحيي عطية الله في مران اليوم.. صور

انتظم سداسي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمر كمال، في مران الفريق الأحمر اليوم بدون راحة عقب انتهاء معسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء، والذي تخلله خوض مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا.



