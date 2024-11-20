الامارات | العراق يعبر عُمان بهدف «أمين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز منتخب العراق حظوظه في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، بفوزه الصعب على مضيفه العماني 1 -صفر، أمس، في الجولة السادسة من التصفيات.

ويدين منتخب العراق بالفضل في هذا الفوز ليوسف أمين، المهاجم الشاب للوحدة السعودي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38. وسجل «أسود الرافدين» انتصارهم الثالث، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، ليرفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة الثانية بـ14 نقطة.