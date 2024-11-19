الامارات | خطأ مفاجئ من قناة "بي أن سبورت" في مبارة الإمارات وقطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت قناة "بي أن سبورت" بخطأ مفاجئ في نتيجة مباراة الإمارات وقطر التي جرت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الأولى لتصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الإمارات يتقدم بهدف سجله فابيو ليما في الدقيقة الرابعة، ليحصل "الأبيض" على ركلة جزاء أثر العرقلة التي تعرض لها اللاعب حارب عبدالله من قبل المدافع لوكاس منديز.

وانبرى ليما لتنفيذ الركلة بنجاح على يمين الحارس مشعل برشم لتدون قناة "بي أن سبورت" النتجية تعادل (1-1) بدلاً (2-صفر)، لكنها قامت بتدارك الموضوع وإعادة الأمور إلى طبيعها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بثلاثة أهداف دون رد بعد أن أضاف ليما الهدف الثالث له ولمنتخب الإمارات "هاتريك" مع نهاية الشوط.