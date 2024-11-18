شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية النجاح تسهل مهمة حسام حسن في مواجهة بوتسوانا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التعادل الذي حققه منتخب مصر على منتخب الرأس الأخضر، باتت آمال الفراعنة في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بدون هزيمة هي الطموحات المنتظرة مع العميد حسام حسن، ومع اقتراب مواجهة منتخب بوتسوانا، تبرز ثلاث عوامل أساسية من شأنها أن تعزز من فرص الفراعنة في تحقيق الفوز.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

وضم تشكيل المنتخب كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

ونرصد ثلاثية النجاح في التقرير التالي:عودة محمود تريزيجيه

يعود محمود تريزيجيه، نجم الأهلي ونادي أستون فيلا الإنجليزي السابق، والريان القطري الحالي، إلى صفوف المنتخب المصري، بعد انتهاء الإيقاف ليضيف قوة هجومية كبيرة للفريق، حيث تتميز طريقة لعب تريزيجيه بالمهارة الفردية والقدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها، مما يجعله عنصرًا مؤثرًا في خطة المدرب حسام حسن.

جاهزية عمر مرموش

يواصل عمر مرموش تألقه اللافت للنظر مع فريقه الألماني، حيث يقدم مستويات عالية ويسجل الأهداف بانتظام. هذه الجاهزية البدنية والفنية تجعله أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المنتخب المصري، ويمتلك مرموش قدرات هجومية متنوعة، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، مما يمنح المدرب حسام حسن مرونة أكبر في اختيار التشكيلة.

عاملي الأرض والجمهور

ستقام مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا على أرضه وبين جمهوره، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وسيحاول جمهور الفراعنة تشجيع لاعبيهم وتأثيرهم على أداء لاعبي بوتسوانا، مما قد يؤثر على تركيزهم وأدائهم.

لذلك فإن عودة محمود تريزيجيه وجاهزية عمر مرموش، بالإضافة إلى عامل الأرض والجمهور، تشكل ثلاثية قوية من شأنها أن تساعد منتخب مصر على تحقيق الفوز في مباراة بوتسوانا والتقدم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.