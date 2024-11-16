شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مقدم عقود المحليين فى ديسمبر بعد الانتهاء من الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين بالفريق خلال ديسمبر المقبل، بعدما انتهت إدارة النادي من صرف مقدم عقود اللاعبين الأجانب خلال الأيام الماضية.

وتتكبّد خزينة الأهلي مبلغا يتراوح من 85 إلى 95 مليون جنيه قيمة مقدم العقود للاعبي الفريق المحليين والأجانب.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.